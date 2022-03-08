Стефан Дюжаррик, официальный представитель Организации Объединенных Наций, дал свой комментарий по инциденту в российском посольстве в Ирландии. Об этом проинформировала Общественная Служба Новостей.

Дюжаррик отметил, что все государства и страны мира обязаны следовать принятой Венской конвенции. Официальный представитель ООН добавил, что всем принимающим странам важно действовать в соответствии с подписанным документом и не нарушать закон.

Ранее стало известно, что в ворота российского посольства в столице Ирландии въехал грузовик. В результате произошедшего пострадавших нет. Местная полиция задержала водителя грузовика, но пока информации о мотивах преступления у задержанного человека нет.

В ответ на инцидент Стефан Дюжаррик заявил, что данный инцидент является неприемлемым и прямо нарушает закон.