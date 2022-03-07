В МВД допустили превышение скорости на некоторых участках дорог до 130 километров в час. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Согласно озвученной информации, на трассах может быть разрешено повышение скорости для ряда транспортных средств. Соответствующее решение должны принимать собственники или владельцы участков дороги. Однако, как уточняется, в любом случае скорость допускается не более 130 км/ч на трассах, которые обозначены знаком 5,1. На дорогах с обозначением 5,3 скорость можно повышать не более, чем до 110 км/ч.

Помимо этого, в МВД заявили, что функциями, которые касаются государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере дорожного движения, занимается Минтранс РФ. Кроме того, было указано, что установка, замена и демонтаж технических средств, задействованных для организации дорожного движения, проводятся в соответствии с принятыми законами.

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