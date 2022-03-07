читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В МВД допустили превышение скорости на некоторых участках дорог до 130 километров в час. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Согласно озвученной информации, на трассах может быть разрешено повышение скорости для ряда транспортных средств. Соответствующее решение должны принимать собственники или владельцы участков дороги. Однако, как уточняется, в любом случае скорость допускается не более 130 км/ч на трассах, которые обозначены знаком 5,1. На дорогах с обозначением 5,3 скорость можно повышать не более, чем до 110 км/ч.

Помимо этого, в МВД заявили, что функциями, которые касаются государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере дорожного движения, занимается Минтранс РФ. Кроме того, было указано, что установка, замена и демонтаж технических средств, задействованных для организации дорожного движения, проводятся в соответствии с принятыми законами.

Ранее водителям рассказали, как защитить себя от ослепления фарами встречных машин. Наилучшим способом было названо использование антибликовых козырьков или очков.

Вам может понравиться

Под Житомиром сбито 4 истребителя Су-27 ВВС Украины

Неподалеку от Житомира в ходе воздушного боя было уничтожено 4 украинских истребителя Су-27, готовящихся к нанесению удара. Минобороны РФ сообщает, что эти боевые самолеты были обнаружены воздушными машинами ВКС РФ

Bloomberg: компания Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию

Южнокорейский бренд Samsung уходит из России. Компания заявила о том, что не будет поставлять в страну свою продукцию. Это связано с геополитической ситуацией. Такую информацию распространило агентство Bloomberg со ссылкой

Точным ударом противокорабельной ракеты уничтожен патрульный катер “Славянск” производства США

В Черном море высокоточным ударом противокорабельной ракеты уничтожен принадлежащий ВМС Украины катер «Славянск», который был передан Соединенными Штатами. По имеющимся данным, произошло это еще 3 марта, но информация ожидала подтверждения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 марта – пасмурно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 7 марта – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 марта – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 марта – переменная облачность, до -3 °C | Королев: погода, 7 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 7 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 7 марта – ясно, до 6 °C |