В «Российской газете» рассказали, как можно без особых проблем избежать ослепления фарами встречных автомобилей. К примеру, если проблема уже возникла, имеет смысл просто уменьшить скорость движения, не пытаясь изменять территорию движения.

Если ослепление уже произошло, ни в коем случае не следует прижиматься к обочине, делая это практически наугад, а также совершать резкие маневры. В течение всего пяти секунд у 95 процентов людей глаза начинают адаптироваться к слишком яркому свету. Оставшимся 5% на это потребуется около 20 секунд.

Если навстречу движется автомобиль с включенным дальним светом, нужно либо до разъезда с ним прищурить один глаз, либо отвести взгляд вниз и вправо. Таким образом контроль над дорогой будет полностью сохранен.

Лучшим решением является использование специальных приспособлений. К примеру, антибликовый козырек, который крепится на штатный элемент авто, снижает яркость фар едущих навстречу машин на 70 процентов в ночное время. Также можно надевать антибликовые очки.