Крупнейший сайт объявлений в Молдове призвал пользователей сдавать жильё украинским беженцам бесплатно

Что примечательно, отклик среди жителей Молдовы уже есть – на данный момент созданная на сайте 999.md рубрика «Жильё для беженцев» уже содержит порядка 30 объявлений. Люди с готовностью выказывают желание помочь тем, кто в этом действительно нуждается.

«Не хотим говорить лишних слов о том, что сейчас происходит в Украине. Мы все внимательно следим за новостями, переживаем за родных, друзей, знакомых. В свете последних событий хотим сообщить, что на 999 открывается специальная подкатегория в разделе «Недвижимость» — «Жилье для беженцев», – сообщила пресс-служба проекта.

Также из сообщений представителей портала стало известно, что в указанной рубрике бесплатно могут подать объявление и жители Украины, находящиеся в поисках жилья по заниженным ценам или вовсе без платы.

Стоит отметить, что Молдова объявила о готовности принять и разместить беженцев из соседнего государства. На данный момент созданы два временных лагеря, но местные власти также собираются увеличить количество мест для пребывания беженцев.

Согласно сообщению комиссии по чрезвычайным ситуациям, “в Молдову будут пускать граждан Украины, даже если у них нет заграничного паспорта“.