В Крыму рассказали о пяти блокадах, которые были устроены для них властями Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Как отмечается, 18 марта состоится годовщина воссоединения Крыма и России, которая является уже восьмой. В связи с этим будут организованы праздничные мероприятия. Согласно заявлению Гемпеля, за восемь прошедших лет Крыму удалось справиться со всеми препятствиями, которые устраивал Киев.

Так, Гемпель отметил, что подразумевает банковскую, продовольственную, энергетическую и транспортную блокады. Кроме того, спецоперация, проводимая Россией на Украине, позволила разблокировать Северо-Крымский канал и так была завершена и водная блокада.

Таким образом, все усилия, которые предпринимал Киев по блокировке Крыма, провалились.

Ранее мы сообщали, что в Крыму восстановили железнодорожное сообщение с Херсонской областью. В настоящее время она функционирует так, как и должна.