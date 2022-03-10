Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью Украины восстановлено, сообщает РИА Новости. Данная ветка железнодорожных путей была полностью выведена из строя националистическими группировками Украины почти 8 лет назад. Информацию предоставил Михаил Шеремет, депутат крымского региона.

Шеремет пояснил, что железнодорожная ветка в районе города Армянск на границе Херсонской области и Крыма теперь полностью восстановлена и функционирует как надо.

С его слов, после того как Украина будет освобождена от националистов, будет возможно полноценно возобновить перевозку пассажиров по железной дороге.

В декабре 2014 года Украина перестала запускать свои автобусы и поезда через границу с полуостровом Крым. Власти Украины тогда пояснили, что эта мера временная и является вынужденной.

Некоторое время спустя через пограничные пункты запретили и проезд грузового транспорта.