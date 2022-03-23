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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин прокомментировала спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. Своё мнение она высказала в интервью ВКР Politics.

Согласно её заявлению, Россия очень успешна. Одновременно с этим Грин указала, что по телевизору говорят совершенно иное. Также Грин подчеркнула, что не симпатизирует российскому президенту.

Как считает Грин, Украина уже давно раздражала Россию тем, как проводила свою риторику и внешнюю политику. Одновременно с этим Киев получал от Запада различное вооружение. В итоге, как она указала, «Украина только и делала, что тыкала медведя». Под этим медведем, как уточнила Грин, подразумевается Россия.

Конгрессвумен заявила, что победить в сложившейся ситуации Киев не сможет. Помимо этого, она указала на то, что ответственность за случившееся лежит не только на администрации Байдена, но и на руководстве при Бараке Обаме.

Ранее авторы издания The Washington Times заявили, что элиты США решают за граждан, что они должны смотреть и слушать. Как было отмечено, руководство страны не терпит критики в свой адрес.

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