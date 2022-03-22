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Правящие элиты США решают за американских граждан, что они должны смотреть или слушать, заявили журналисты издания The Washington Times. Так они прокомментировали инцидент с кандидатом в президенты Соединенных Штатов 2019 года Тулси Габбард.

Политик во всеуслышание заявила, что Соединенные Штаты не просто не сделали абсолютно ничего, чтобы предотвратить или остановить кризис на Украине. Они преследуют исключительно собственные интересы, стремясь как можно больше заработать на продаже оружия.

Это заявление Габбард на канале Fox News получило широкий резонанс, а уже через несколько дней Google заблокировал ее аккаунт на видеохостинге YouTube.

Журналисты отметили, что руководство страны не терпит даже малейшей критики в свой адрес, что сложно назвать демократией. Также они назвали американские элиты коварной и хитрой бандой.

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