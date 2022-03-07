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В Китае отметили, что на отношения с Россией происходящая в настоящее время ситуация в мире влияния не окажет. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел Китая.

Как указывается в публикации, дружба России и Китая является «незыблемой». Кроме того, было отмечено, что сотрудничество между странами обладает большими перспективами в будущем.

В публикации также было заявлено, что Китай и Россия будут сохранять свою стратегическую непоколебимость, несмотря на международную ситуацию, даже если она станет «зловещей». Страны будут продвигать стратегическое партнёрство координации в новую эпоху.

Отмечается, что ранее Китай призвал Россию, США, ЕС и НАТО провести равноправный диалог и решить накопившиеся противоречия.

Ранее мы сообщали, что в Китае начали прославлять президента России Владимира Путина из-за спецоперации на Украине. Кроме того, власти страны поддерживают Россию, хотя официально занимают нейтральную позицию.

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