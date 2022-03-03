В Китае многие жители весьма положительно относятся к президенту России Владимиру Путину, считая его одним из лучших лидеров современности.

В публикации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщается, что жители Китая даже называют российского лидера «Путин Великий». В статье указывается, что обращение Путина, во время которого он заявил о начале военной спецоперации на Украине, было переведено на китайский язык. Эта речь набрала более 2,3 миллиона «лайков» в Китае.

Указывается, что речь Путина весьма тронула граждан Китая. Кроме того, несмотря на то, что официально китайские власти занимают нейтральную позицию по вопросу Украины, они поддерживают Россию. Так, было заявлено, что НАТО нужно подойти к ситуации ответственно. Кроме того, указывалось, что санкции, введённые в отношении России, противоречат международному праву.

Ранее мы сообщали, что жители Китая пресекли антироссийскую акцию канадских дипломатов. Сотрудники канадского посольства, как отмечается, вывесили плакаты в поддержку Украины.