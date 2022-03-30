Ван И, глава китайского МИД, в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что Москва и Пекин сумели сохранить свои отношения в сложной международной обстановке.

Китайский политик отметил, что с начала 2022 года отношения между Китаем и Россией выдержали серьезные испытания и сохранили нужное направление.

Ван И добавил, что оба государства сейчас стремятся развивать далее взаимовыгодные двусторонние отношения, которые стали более стойкими. Появилась и уверенность, что дальнейшее сотрудничество между странами будет развиваться в различных областях.

Он заявил, что готов к совместной работе с коллегой из России и выводить двусторонние отношения на новый уровень. В самом начале встречи Ван И сказал, что Лавров – его хороший друг и выразил надежду, что представитель российского МИД в дальнейшем посетит и другие китайские регионы.