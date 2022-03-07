В Китае рассказали о количестве новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Соответствующая информация была опубликована Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За сутки в Китае были обнаружено 769 случаев заболевания COVID-19. Согласно имеющейся информации, это наибольший показатель в этой стране аж с конца февраля 2020 года.

Среди всех пациентов 243 человека прибыли из-за границы. У 327 были выявлены такие симптомы заболевания, как кашель или повышенная температура тела. У других заболевших каких-либо внешних признаков заболевания нет.

Кроме того, указывается, что в среднем в местных больницах на 4,8% выросло число пациентов с симптомами – 3837 человек. Ещё 5861 заразившихся не имеют симптомов заболевания. В тяжёлом состоянии только 11 человек.

Ранее профессор Геннадий Онищенко заявил, что эпидемия коронавируса в России пошла на спад. Он отметил, что произошло это из-за высокого уровня коллективного иммунитета и погодных условий.