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В Китае высказались насчёт идеи о размещении в Японии американского ядерного оружия.

Как сообщается, с таким предложением недавно выступил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он предложил «ослабить неядерные принципы страны», в связи с чем можно и разместить американское ядерное оружие США на территории страны.

Данное предложение прокомментировал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он напомнил, что у Японии существуют три неядерных принципа – запрет на владение, производство и разрешение на внедрение ядерного оружия. Однако, как он указал, в Японии начинают забывать об этих принципах. Он также напомнил, что японские города Хиросима и Нагасаки пострадали именно от американских бомбардировок.

Отмечается, что действующий премьер Японии Фумио Кисида также не согласился с этим предложением.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее призвали Японию признать свои прошлые преступления и раскаяться. Как было заявлено, это поможет странам наладить отношения.

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