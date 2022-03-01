В Китае был обнаружен кратер, являющийся крупнейшим ударным кратером, сформированным за сто тысяч лет.

Речь идёт о кратере Илань, который находится в горном массиве Малый Синань. Он имеет форму полумесяца, так как южная часть отсутствует. Во время проведения исследований было установлено, что кратер появился после падения метеорита на Землю.

Размер кратера, как было определено, составляет 1,18 километра в поперечнике. Радиоуглеродный анализ позволил выявить, что появился кратер около 46-53 тысяч лет назад. Сообщается, что на глубине около ста метров находится плита из брекчированнного гранита, на котором имеются следы от удара метеорита. Размер плиты составляет около 320 метров.

Кроме того, были найдены каплевидные осколки стекла, а также стеклянные фрагменты с отверстиями, появившимися от воздействия газа. Эта также является доказательством высокоинтенсивного воздействия.

Ранее учёные выяснили, почему происходит подъём Патагонии. Как оказалось, это было спровоцировано таянием льдов в Андах.