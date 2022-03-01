Специалисты объяснили, почему происходит подъём Патагонии одновременно вместе с таянием ледников.

Патагония – это горный район на юге Южной Америки. Сейсмических исследований здесь проводилось довольно мало, так как здесь живёт мало людей и весьма низкая вероятность возникновения землетрясений.

На вершинах Анд в Чили и Аргентине находятся ледники, которые занимают площадь в сотни километров. Сейчас они, как сообщают учёные, тают с довольно большой скоростью. Земля под растаявшим льдом смещается и начинает подниматься.

Изучением этого вопроса занялись эксперты Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Недавно они закончили сейсмическое исследование патагонских Анд. Так, они установили, что из-за таяния ледников на горы снижается давление массы льда. Именно за счёт этого давления континент ранее изгибался. Высвободившаяся вода оказывается в океане. Всё это способствует изменению структуры мантии и её течению, и, в итоге, приводит к поднятию горных пород.

Недавно учёные выяснили, когда именно началось современное повышение уровня моря. Как оказалось, резкие изменения начались с 1863 года из-за промышленной революции.