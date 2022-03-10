Министр иностранных дел Казахстана, Мухтар Тлеуберди, рассказал о том, что в Алма-Ате была возведена Центральная референтная лаборатория при участии властей Соединенных Штатов Америки. Однако на данный момент в этой лаборатории в штате нет американских специалистов.

Со слов главы МИД Казахстана лаборатория сейчас полностью передана в управление и принадлежит казахстанскому правительству.

Тлеуберди рассказал, что в настоящее время учеными Казахстана в данной лаборатории проводятся различные научные и исследовательские работы. Ни американцы, ни какие-либо другие специалисты из других стран в это лаборатории разработок не ведут.

Также министр рассказал, что именно в этой лаборатории была создана казахстанская вакцина Qazvaq против коронавирусной инфекции.

Ранее на этой неделе Виктория Нуланд заявила о том, что на территории Украины присутствуют лаборатории по биологическим исследованиям. С ее слов, власти Штатов обеспокоены тем, что вооруженные силы России захватят эти лаборатории.