В Канаде предложили переименовать улицу в Оттаве в честь президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующим предложением выступил депутат Чарли Энгус.

О предложении о переименовании улицы Энгус заявил на своей странице в Twitter. Он отметил, что речь идёт об улице, на которой в Оттаве расположено посольство России. Как считает канадский депутат, переименование улицы в бульвар Зеленского станет поддержкой украинскому президенту.

В своём сообщении депутат называет это «решительным шагом» на фоне военной операции, которую Россия проводит на Украине. Мнения пользователей Сети по этому предложению разошлись. Некоторые весьма раскритиковали идею, но другие посчитали, что это поможет разрешить ситуацию на Украине.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщили депутаты Верховной рады.