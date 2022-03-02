читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Канаде предложили переименовать улицу в Оттаве в честь президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующим предложением выступил депутат Чарли Энгус.

О предложении о переименовании улицы Энгус заявил на своей странице в Twitter. Он отметил, что речь идёт об улице, на которой в Оттаве расположено посольство России. Как считает канадский депутат, переименование улицы в бульвар Зеленского станет поддержкой украинскому президенту.

В своём сообщении депутат называет это «решительным шагом» на фоне военной операции, которую Россия проводит на Украине. Мнения пользователей Сети по этому предложению разошлись. Некоторые весьма раскритиковали идею, но другие посчитали, что это поможет разрешить ситуацию на Украине.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщили депутаты Верховной рады.

Вам может понравиться

Мэр Купянская Мацегора подозревается в госизмене за поддержку ВС РФ

На Украине вручили подозрение в государственной измене мэру города Купянск в Харьковской области. Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова обосновала это помощью силам РФ. Геннадий Мацегора, который занимает пост главы администрации

Эксперты: Google и Apple смогут заблокировать смартфоны удалённо

Пользователи гаджетов с операционными системами iOS и Android не смогут помешать американским корпорациям их заблокировать. Отключение функции автоматического обновления смартфонов не сможет обезопасить их от блокировки. Об этом пишет РБК

Путин в разговоре с Макроном перечислил условия урегулирования конфликта на Украине

В ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно лишь в том случае, если Киев и Запад учтут интересы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – ясно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – переменная облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 2 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 2 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 2 марта – пасмурно, до 6 °C |