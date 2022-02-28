Украина намерена подать заявку на вступление в Евросоюз. Президент Владимир Зеленский уже подписал этот документ, рассказали депутаты Верховной рады.

Ранее о своей поддержке идеи немедленного вступления Украины в ЕС заявил президент Польши Анджей Дуда. Также ее поддержали представители Словении и Чехии.

В поддержку выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что ЕС должен со временем принять Украину в свои ряды. Однако Зеленский высказался в том духе, что Киев должен быть принят незамедлительно по особой ускоренной процедуре.

Напомним, что поправки в Конституцию, которыми определялся курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, были внесены в 2019 году.