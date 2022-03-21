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В Израиле раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского перед Кнессетом.

Как сообщается, в отношении Зеленского критически высказался депутат парламента Израиля Симч Ротман. На своей странице в Twitter он рассказал, что заявление украинского президента вызвало среди израильских депутатов много негодования.

Так, в своей речи Зеленский, в частности, заявил, что в настоящее время жители Украины переживают то же самое, что и евреи 80 лет назад. Однако израильский парламент разозлился из-за этих слов, так украинские националисты были одними из активно участвующих людей в холокосте. Многие из них осуществляли охрану нацистских концлагерей.

«Я не понимаю по-украински, но если перевод, который я услышал, верен, Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад. Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу», – указал Ротман.

Депутат отметил, что израильтяне являются нравственной нацией, которая хочет нести добро.

Ранее Владимира Зеленского раскритиковали читатели издания The Hill. Поводом для критики стало заявление украинского президента о Третьей мировой войне.

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