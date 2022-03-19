Итальянские парламентарии предложили пригласить выступить в национальном парламенте президента России Владимира Путина.

Как сообщается, ранее было заявлено, что 22 марта состоится выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеомосту. Некоторые парламентарии в Италии предложили также пригласить выступить и Путина, объяснив это соблюдением принципа равноправия.

Согласно информации издания La Repubblica, среди этих депутатов есть люди, которые входят в правящую коалицию партии «Движение «5 звёзд» и «Лига». В частности, выслушать Путина захотел депутат Никола Гримальди. Также он и его однопартийцы выступили против помощи Украине, заключающейся в отправке оружия.

Кроме того, некоторые депутаты посчитали неуместным выступление Зеленского, указав, что он уже выступал в Европарламенте.

Ранее мы сообщали, что во время выступления Владимира Зеленского перед Конгрессом США его не стала приветствовать одна из конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Её поведение удивило многих её коллег.