В Индии были найдены огромные каменные кувшины, которые, предположительно, могли применяться для захоронений. Об этом сообщает Journal of Asian Archaeology.

Речь идёт о 65 сосудах, которые находятся в северо-восточном штате Ассам. Кувшины имеют различные размеры и форму. Так, некоторые из них были довольно высокие, также они имели цилиндрическую форму. Некоторые кувшины частично находились в земле.

Отмечается, что подобные кувшины уже находили – к примеру, в Лаосе и Индонезии. Однако до сих пор учёные не знают, кто создал эти сосуды. По результатам проведённых исследований удалось установить, что создали кувшины примерно в 400 годах до нашей эры или даже раньше.

Также учёные точно не знают, для чего использовались такие сосуды. По одному из предположений, они могли быть задействованы для похоронных практик. Так, в них могли помещать кремированные останки, бусы или прочие артефакты.

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