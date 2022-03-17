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В Хорватии арестовали яхту Poyal Romance, которая является одной из пяти самых крупных и дорогих яхт в мире. Принадлежит яхта Виктору Медведчуку – председателю украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Длина яхты составляет 92 метра, она имеет пять палуб, а расходы на её содержание составляют около 20 миллионов долларов ежегодно. Стоимость яхты составляет около 200 миллионов долларов.

Согласно имеющейся информации, яхта была заблокирована, что означает, что она не может изменить своё местоположение. Арестовали яхту из-за санкций, который были приняты ЕС в отношении России. В отношении украинского политика Медведчука санкции были введены из-за того, что он связан с российскими властями.

Кроме того, отмечается, что в Хорватии есть ещё несколько яхт, который принадлежат российским чиновникам. Они также попали под арест.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге арестовали яхту Алишера Усманова. Однако позже власти города опровергли эти заявления.

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