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В Гамбурге опровергли информацию о конфискации яхты у предпринимателя из России Алишера Усманова.

Как сообщается, Усманов является основателем холдинга USM. Помимо этого, он самый крупный акционер данной организации. В среду было заявлено, что его яхту Dilbar, находящуюся в порту Гамбурга, конфисковали немецкие власти. Стоимость этой яхты, согласно имеющейся информации, составляет около 600 миллионов долларов.

Издание Spiegel, ссылаясь на представителя управления экономики и инноваций Гамбурга, опровергло сообщение о конфискации. Яхта Dilbar, как было заявлено в статье, ремонтируется на верфи Blohm+Voss.

Несмотря на это, из-за санкций, введённых в отношении России и Усманова, яхта, скорее всего, не сможет в ближайшем будущем сможет покинуть порт.

Ранее мы сообщали, что в Германии серьёзно отнеслись к приказу президента РФ Владимира Путина привести в режим повышенной готовности силы ядерного сдерживания. Это решение назвали «безответственным».

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