читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские специалисты установили, что грунт с Луны может являться для людей достаточно опасным.

Этим вопросом озадачились специалисты Сеченовского Университета и Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова. Они установили, что в лунном грунте содержится множество различных химических микроэлементов, из-за которых организм человека может довольно серьёзно пострадать.

Оказалось, что в грунте содержатся хром, никель, бериллий, а также кобальт. В большой концентрации и при долгом контакте с этими элементами здоровью человека может быть нанёс серьёзный вред. Больше всего риску подвержены сердечно-сосудистая, дыхательная и пищеварительная системы.

По словам учёных, это нужно будет принимать во внимание во время колонизации Луны. На самих лунных базах нужно будет создавать процедуры, позволяющие обеззаразить персонал и технику.

Ранее учёные выяснили, что длительное пребывание на орбите приводит к изменениям в мозге космонавтов. Это относится к областям, которые отвечают за движения.

Вам может понравиться

В “Роскосмосе” решают, как поступить с МКС

Новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции прорабатывают в “Роскосмосе”. Об этом заявил руководитель пресс-службы организации Дмитрий Струговец. По его словам, госкорпорация уже определила новые приоритеты в работе станции. В
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 марта – небольшая облачность, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 марта – ясно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 марта – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 15 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 15 марта – ясно, до -2 °C | Армавир: погода, 15 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |