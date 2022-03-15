Российские специалисты установили, что грунт с Луны может являться для людей достаточно опасным.

Этим вопросом озадачились специалисты Сеченовского Университета и Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова. Они установили, что в лунном грунте содержится множество различных химических микроэлементов, из-за которых организм человека может довольно серьёзно пострадать.

Оказалось, что в грунте содержатся хром, никель, бериллий, а также кобальт. В большой концентрации и при долгом контакте с этими элементами здоровью человека может быть нанёс серьёзный вред. Больше всего риску подвержены сердечно-сосудистая, дыхательная и пищеварительная системы.

По словам учёных, это нужно будет принимать во внимание во время колонизации Луны. На самих лунных базах нужно будет создавать процедуры, позволяющие обеззаразить персонал и технику.

Ранее учёные выяснили, что длительное пребывание на орбите приводит к изменениям в мозге космонавтов. Это относится к областям, которые отвечают за движения.