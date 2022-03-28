В Греции в местных СМИ появились публикации, где сообщается о пытках, которым подверглись российские военные со стороны украинских националистов.

Как отмечается, в Греции восемь лет предпочитали не говорить о том, что происходит на Украине, но видео пыток опубликовали, в том числе, самые популярные СМИ. Как было заявлено, это ужасающие кадры, которыми они потрясены.

Журналисты рассказали, что на видео можно увидеть, как мужчины, которые, по всей видимости, принадлежат к вооруженным силами Украины, стреляют в пленных, находящихся на коленях, связанных и раздетых. Также указывается, что по разговору на видео можно понять, что пленные являются российской разведывательной группой.

Кроме того, было отмечено, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович пообещал начать расследование инцидента. Было заявлено, что это неприемлемое поведение, если действия на видео окажутся правдой.

Ранее мы сообщали, что видео пыток вызвало массу возмущения в Китае. Пользователи Сети назвали происходящее “поведением нацистов”.