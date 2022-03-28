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Пользователям социальной сети Weibo в Китае стали доступны кадры с издевательствами над российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине. Видео вызвало массу негодования, многие пользователи назвали происходящее “поведением нацистов”. Подробности передает РИА Новости.

Нет точно информации, когда и где именно снималось видео. Кадры отмечены, как «действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР». Китайские пользователи сошлись во мнении, что поведение украинских военных «нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными». Все, что происходит на видео, большинство назвали военным преступлением.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже отдал поручение расследовать факты жестокого обращения с российскими пленными военнослужащими. Следователи выясняют все обстоятельства инцидентов, а также устанавливают причастных лиц.

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