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В Греции произошёл взрыв на заводе взрывчатых веществ, которые располагается в Западной Македонии.

Инцидент, согласно имеющейся информации, произошёл утром 21 марта. По сообщению пожарной службы Греции, взрыв был весьма большой силы, настолько, что его ощутили жители города Гревена. Расположен этот город в 30 километрах от завода. Сообщается, что завод был разрушен, практически все объекты предприятия были уничтожены.

Известно, что на момент инцидента внутри заводских помещений находилось не менее пяти человек. В настоящее время три работника предприятия, являющиеся сотрудниками охраны, числятся пропавшими без вести.

На место инцидента были отправлены 11 пожарных и четыре автомобиля, а также подразделения по борьбе со стихийными бедствиями

Ранее мы сообщали о том, что в Чехии собираются ещё на месяц продлить режим чрезвычайной ситуации. Он был введён ещё 4 марта.

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