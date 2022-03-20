читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Режим чрезвычайной ситуации, который власти Чехии ввели 4 марта, скорее всего будет продлен еще на месяц. Такое предложение парламент страны получит от правительства.

Вице-премьер Вита Ракушана, возглавляющая министерство внутренних дел, заявила, что по предварительным оценкам количество украинских беженцев не должно было превысить 20 тысяч человек. Однако сейчас их численность возросла до 270 тысяч, поэтому требуется продлить режим ЧС для более эффективной работы.

Также она отметила, что около двухсот тысяч беженцев уже оформили визы для пребывания в стране.

Напомним, что об украинских беженцах говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он изложил собственный план контроля за иммиграцией и отметил, что нынешняя волна миграции стала серьезным испытанием для страны. Всего Украину покинуло около 3,27 миллиона жителей государства.

Вам может понравиться

Украинские пограничники угрожали автоматом послу Белоруссии

Телеканал «Беларусь-1» рассказал об инциденте, который произошел с покидающим Украину дипломатом Игорем Соколом. По словам журналистов, украинские пограничники намеревались вскрыть дипломатическую почту, которую с собой вез посол. Сотрудники дипломатической миссии

Спикер Госдумы Володин призвал США ввести санкции против самих себя

Вторжение войск Соединенных Штатов в Ирак 19 лет назад привело к гибели 500 тысяч человек. При этом весь регион на долгие годы охватил настоящий хаос. Поэтому Вашингтону, так любящему вводить

В Италии предложили пригласить в парламент страны Путина после выступления Зеленского

Итальянские парламентарии предложили пригласить выступить в национальном парламенте президента России Владимира Путина. Как сообщается, ранее было заявлено, что 22 марта состоится выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеомосту. Некоторые парламентарии
  • Анна
  • 19.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 20 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 марта – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 марта – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 марта – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 20 марта – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 20 марта – небольшая облачность, до 3 °C |