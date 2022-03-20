Режим чрезвычайной ситуации, который власти Чехии ввели 4 марта, скорее всего будет продлен еще на месяц. Такое предложение парламент страны получит от правительства.

Вице-премьер Вита Ракушана, возглавляющая министерство внутренних дел, заявила, что по предварительным оценкам количество украинских беженцев не должно было превысить 20 тысяч человек. Однако сейчас их численность возросла до 270 тысяч, поэтому требуется продлить режим ЧС для более эффективной работы.

Также она отметила, что около двухсот тысяч беженцев уже оформили визы для пребывания в стране.

Напомним, что об украинских беженцах говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он изложил собственный план контроля за иммиграцией и отметил, что нынешняя волна миграции стала серьезным испытанием для страны. Всего Украину покинуло около 3,27 миллиона жителей государства.