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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что проводить переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Согласно его заявлению, президент Украины полностью находится под контролем со стороны Запада и под влиянием украинских националистов. Таким образом, все переговоры будут бесполезны. По его мнению, Киев захотел провести переговоры только для того, чтобы передислоцировать свои силы и дождаться помощи от Запада. Проводить переговоры, по его словам, можно только с командирами ВСУ, так как они выберут сохранение жизней солдат.

Шеремет отмечает, что националисты устроили на Украине настоящий террор, который необходимо остановить как можно быстрее. Депутат считает, что необходимо ускорить военную операцию и других вариантов нет. Но российской армии мешают действия националистов, которые используют для прикрытия гражданское население, в том числе женщин и детей.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимире Зеленский находится в неадекватном состоянии. На это, по его словам, указывает внешний вид украинского президента.

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  • Анна
  • 05.03.2022
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