Экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что президент Украины Владимир Зеленский пребывает в неадекватном состоянии. Об этом он рассказал в беседе с изданием РИА Новости.

Азаров сообщил, что у него отсутствуют достоверные сведения, касающиеся того, принимает или нет Зеленский препараты. Он указал, что предпочитает не говорить о том, если ему что-то не известно.

Однако, как Азаров считает, неадекватное состояние Зеленского демонстрирует его внешний вид. Кроме того, он рассказал, что на вопрос о возможном приёме Зеленским препаратов с подробностями ответил украинский психиатр Семен Глузман. Помимо этого, Азаров посоветовал ознакомиться и с другими выступлениями на эту тему, а также с сообщениями о пациентах, которые употребляют подобные препараты.

«А моя точка зрения – внешняя, что он абсолютно неадекватен», – указал Азаров.

Недавно Николай Азаров отметил, что у Украины есть возможности для создания ядерного оружия. Однако он считает, что разумные власти не стали бы этим заниматься.