В Германии сообщили, что на данный момент страна не может отказаться от нефти, которую поставляет Россия. Об этом сообщает издание РИА Новости.

С соответствующим заявлением недавно выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он сказал, что правительство Германии всё ещё уверено в том, что отказаться от импорта российской нефти нельзя. Хебештрайт отметил, что изменений по этой позиции, по его сведениям, нет.

Кроме того, Хебештрайт указал, что во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе будет проведено обсуждение конфликта на Украине и реакции ЕС на действия России. Однако говорить о вероятном итоге этой встречи он отказался.

По имеющейся информации, ЕС собирается ввести пятый пакет санкций против России. Также рассматривается вопрос нефтяного эмбарго. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что введение этого эмбарго приведёт с серьёзному ухудшению энергобаланса в Европе, а вот для США ничего не изменится.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что немецкие власти ищут альтернативы российскому газу. Однако, как он отметил, они понимают, что их не существует.