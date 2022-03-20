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В ФРГ активно ищут альтернативы поставкам газа из России, однако понимают, что их не существует. Такое мнение уже сейчас превалирует в Германии, заявил российский посол Сергей Нечаев.

Он пояснил, что найти надежную альтернативу дешевому трубопроводному газу из РФ для Германии не представляется возможным. Единственным вариантом является переход на сжиженный газ, однако для этого необходима сложная и недешевая подготовка. Кроме того, СПГ обходится недешево, что повлечет за собой повышенные расходы.

ФРГ держит курс на зеленую энергетику, поэтому отказывается как от угля, так и от атомных электростанций. Однако отказаться от газа гораздо сложнее, так как он необходим и для промышленности, и для домохозяйств. Только при наличии достаточных объемов газа Германия сможет обеспечить социальную защищенность граждан и сохранить имеющиеся темпы экономического развития, пояснил дипломат.

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