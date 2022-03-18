Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что в стране в скором времени создадут новую стратегию в отношении Китая. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Соответствующее заявление Бербок сделала во время мероприятия, которое было проведено в честь начала разработки национальной стратегии безопасности. Согласно её заявлению, сейчас полностью размываются внутренние и внешние угрозы. По словам Бербок, это видят сейчас и наблюдали ранее.

«Мы видим в связи с “шелковым путем”, что инвестиции в инфраструктуру имеют значение в области безопасности. Мы определили европейский суверенитет таким образом, что это сотрудничество там, где это возможно, и самостоятельность там, где это необходимо», – заявила Бербок.

Также министр указала, что принимать определённые самостоятельные решения можно, но лишь в том случае, если в этом вопросе нет полной зависимости от других. Она указала, что Китай инвестировал в энергообеспечение некоторых стран, где стоят вопросы суверенитета, международного права и территориальной неприкосновенности. Поэтому было принято решение о создании стратегии в отношении Китая.

Недавно мы сообщали, что в Германии хотят полностью отказаться от ресурсов, которые поставляются из России. При этом о последствиях этого решения немецкие власти не задумываются.