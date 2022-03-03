В Германии призвали экономить электричество для того, чтобы «нанести ущерб» президенту России Владимиру Путину.

С соответствующим призывом выступил глава минэкономики Германии Роберт Хабек. Он заявил, что стране необходимо избавиться от импорта энергоносителей из России – под этим он подразумевает нефть, газ и уголь. Хабек отметил, что теперь для этого применяются все усилия по разным направлениям.

Также Хабек сообщил, что свой вклад в сокращение потребления могут внести все граждане страны. Для этого им потребуется экономить электричество.

Министр отметил, что его слова не являются призывом к гражданам, а политическим обязательством для него и его министерства. Он заявил, что в соответствующем направлении будут готовиться новые законы.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о мерах, которые предпринимает Германия для уменьшения зависимости от российского газа. В частности, он отметил строительство новых LNG-терминалов для приема сжиженного газа.