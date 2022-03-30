Германские промышленные союзы опасаются полной остановки производств в стране в ближайшие недели. Речь идет о производстве в бумажной, сталелитейной и химической сферах.

Майкл Вассилиадис, занимающий пост президента германского химического профсоюза, заявил, что резко выросшая стоимость энергоносителей, а также вероятное эмбарго на российский газ, нанесут непоправимый удар по промышленности. Это приведет к тому, что люди останутся без работы, а в цепочках промышленного производства в странах Европы возникнет коллапс. Все это приведет к серьезным глобальным последствиям.

По информации немецкого статуправления, Россия в январе этого года получила около 3 млрд евро в результате поставок энергоносителей в Германию.

Ранее немецкий министр экономики заявил, что в планы Германии входит снижение зависимости от российских поставок нефти и газа как минимум вдвое к концу этого года.