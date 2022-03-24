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В Германии жителям страны рассказали о способах, которые позволяют сэкономить деньги в условиях подорожания продуктов. Статья с советами была опубликована изданием Focus.

В частности, жителям страны порекомендовали пить воду из-под крана вместо покупки бутилированной воды. Воду из-под крана, как было отмечено, можно отфильтровать в случае необходимости.

Гражданам посоветовали обращать внимание на товары, которые продаются по скидкам и различным акциям. Кроме того, был дал совет покупать сезонные продукты, так как они обходятся дешевле. Ещё одним способом сэкономить является приобретение товаров, которые принадлежат торговым сетям. Зачастую они стоят намного дешевле других аналогичных товаров.

Отмечается, что в Германии некоторые крупные торговые сети весьма сильно подняли цены на ряд товаров. К примеру, подсолнечное масло теперь стоит в два раза дороже, а кофе, минеральная вода и туалетная бумага – на 10% дороже.

Ранее мы сообщали о том, что министр экономики в Баварии Хуберт Айвангер попросил не вводить эмбарго на российский газ. По его словам, это окажет негативное влияние на всю экономику и на простых жителей страны.

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