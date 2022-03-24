Хуберт Айвангер, занимающий пост министра экономики Баварии, обратился к федеральным властям с просьбой не вводить эмбарго на газ из России.

По мнению германского политика, важно, наоборот, наладить надежные поставки российского топлива. Он отметил, что если власти все же введут эмбарго, это негативно скажется не только на экономике страны в целом, но и на простых людях, которые останутся следующей зимой без отопления в своих домах. Также опустеют и все магазины.

Айвангер рассказал, что только в Баварии более 220 тысяч рабочих мест напрямую зависят от поставок газа из России.

После того, как правительство России начало проведение специальной операции на территории Украины, страны Запада начали вводить масштабные антироссийские санкции. В первую очередь ограничения затронули банковский сектор, а также импорт высокотехнологичных товаров. Прекратили свою деятельность в России и многие крупные бренды.