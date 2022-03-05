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Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об обстреле школы в Донецке. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале штаба.

Как указывается в публикации, обстрел был совершён вооружёнными формированиями Украины. Подверглась обстрелу школа №116, которая находится в Петровском районе.

«В результате обстрела ВСУ пострадала школа № 116, расположенная в Петровском районе Донецка», – сообщается в публикации.

Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не указывается. Как было заявлено, эти сведения в настоящее время уточняются.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, которая призвана защитить население ДНР и ЛНР. С этой целью планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Недавно в Минобороны РФ заявили, что националисты готовят в Донбассе гуманитарную катастрофу. Как было заявлено, они атакуют системы водоснабжения и энергетики.

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