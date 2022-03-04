В Минобороны РФ рассказали об отступлении националистов в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как сообщается, в этих регионах были созданы подразделения националистов, но сейчас они начали отступление из-за военных ЛНДР и российской армии. Однако перед своим отходом националисты вредят критически важным объектам социальной инфраструктуры.

В частности, как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, националисты делают попытки лишить мирных жителей воды и электричества. Для этого они атакуют системы водоснабжения и энергетики, пытаясь создать гуманитарную катастрофу в Донбассе. Согласно заявлению Конашенкова, наносимый ущерб весьма огромен.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о минировании националистами Приазовского госуниверситета в Мариуполе. Для этого были задействованы управляемые взрывные устройства.