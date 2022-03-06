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Представители ДНР сообщили, что из Мариуполя забрали 36 человек. Об этом заявил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

Как было заявлено, эвакуация проводилась через гуманитарный коридор. Людей, покидающих город, сопровождала полиция ДНР. Людей отправили в село Саханка, находящееся в Новоазовском районе. Всего было направлено два автобуса, в которых были размещены 36 человек.

Кроме того, ранее из Мариуполя и Виноградного удалось вывезти ещё 17 человек, среди них пятеро детей. Их отправили в село Безыменное.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью этой операции, как отметил президент, является защита жителей ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что на базе украинских боевиков под Мариуполем нашли турецкий флаг. Предположительно, здесь находились добровольцы из Турции.

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