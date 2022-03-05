В посёлке Сопино, который находится в районе Мариуполя, нашли турецкий флаг длиной в несколько метров. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как отмечается, недавно этот посёлок был освобождён от «Правого сектора» (данная организация признана в России экстремистской и запрещена). Турецкий флаг был обнаружен в здании, где изготавливались кустарные бомбы для БПЛА. По словам одного из бойцов ДНР, флаги указывают то, что здесь находились добровольцы из Турции.

В частности, это могли быть специалисты из террористической организации «Исламское государство» (также запрещена в России), которые проводили обучение бойцов из «Правого сектора».

Цех, где делали бомбы, находится в одном из коттеджей. Здесь были обнаружены взрывные устройства, компоненты для БПЛА, и другие детали. По словам местных жителей, они здесь часто видели людей в военной форме, не говорящих ни на украинском, ни на русском языках.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе может быть проведена спецоперация, в которой будет задействовано точечное оружие. Он подчеркнул, что если соответствующее решение будет принято, то жителей города оповестят.