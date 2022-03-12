Украинские военные, которые отступают с Донбасса, активно используют тактику «выжженой земли», рассказал советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.

Он пояснил, что ВСУ обстреливают дома мирных граждан, разрушают их, уничтожают всю социальную инфраструктуру. Они совершенно не задумываются, что на территории республик еще будут жить люди, которым теперь придется восстанавливать все с нуля.

Напомним, что ранее примерно о том же рассказывала и глава МИД ЛНР Анна Сорока. По ее словам, отступающие украинские подразделения взрывают мосты, отключают системы газо- и электроснабжения, опустошают магазины и разрушают здания.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация РФ, направленная на освобождение Донбасса и демилитаризацию страны. В восточном регионе войска ДНР и РФ очень близки к окружению группировки ВСУ, располагающейся в Славянске и Краматорске.