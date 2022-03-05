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Представитель Вооружённых сил ДНР сообщил, что украинские неонацисты создают самодельные взрывные устройства. Об этом стало известно изданию РИА Новости.

Согласно заявлению, созданные взрывные устройства радикалы затем прячут в безобидные предметы. Это могут быть любые бытовые предметы и даже игрушки для детей. Взрыв производится в нужное время путём совершения звонка по телефону. Так, для создания взрывных устройств используется микросхема, позволяющая осуществить подрыв на расстоянии при помощи SIM-карты со звонка телефона по радиосигналу.

«Летающий элемент — микросхема программируемая. В дальнейшем ее можно использовать для дистанционного подрыва при помощи сим-карты со звонка телефона по радиосигналу. Оно лежит, делается звонок — производится подрыв. Использовались аптечки, магазины, использовались носки», – рассказал представитель ДНР.

Недавно взятый в плен украинский сержант Тарас Тимчий призвал военных ВСУ сложить оружие. Он заявил, что это является “бесперспективным”.

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