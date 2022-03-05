Инспектор пограничной службы Украины сержант Тарас Тимчий призвал украинских военнослужащих не участвовать в боевых действиях. Об этом рассказывает «Русская весна».

Как сообщается, сейчас многие военнослужащие ВСУ начали отказываться воевать. Они добровольно сдаются и передают своё оружие. Тимчий является одним из этих сдавшихся людей. В своём недавнем обращении к военным ВСУ он призывал их сложить оружие и прекратить перестать выполнять преступные приказы командования.

«Ребята, прошу вас не участвовать в боевых действиях, это бесперспективная война с нашей стороны», — заявил Тимчий.

Кроме того, Тимчий передал привет своему командованию и семье. Он отметил, что все пленные пребывают в хороших условиях и их хорошо кормят. По его словам, они надеются на завершение всего происходящего вокруг ужаса и на возвращение домой.

Ранее украинский военный рассказал, что его могли подстрелить сослуживцы. На это указывает то, что его ранили пулями 9 мм.