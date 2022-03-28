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В пресс-службе транспортной компании Deutsche Post DHL Group объяснили использование своих автомобилей украинскими военными.

Как отмечается, некоторое время назад в Сети появились фотографии, демонстрирующие, что автомобили компании используются во время поставки оружия Украине. Так, об этом заявил журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер. На опубликованных им кадрах можно увидеть украинских военные, которые стоят на фоне микроавтобусов. Согласно их заявлению, DHL добровольно передала им свои машины.

Однако, как заявила пресс-служба компании, киевские власти ранее конфисковали их автомобили. Таким образом, компания не может контролировать использование своей техники ни сейчас, ни в будущем.

Также отмечается, что на опубликованных кадрах можно заметить и минометы, что говорит о возможных будущих внезапных обстрелах.

Недавно военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ при помощи США готовились к интеграции в войска НАТО. Доказательства этого были обнаружены после получения контроля над Волновахой.

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