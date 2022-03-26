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Соединенные Штаты готовили украинскую армию к быстрому переходу на натовские стандарты и готовили ее к интеграции в войска Североатлантического альянса, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что в России об этом было известно довольно давно, однако после получения контроля над Волновахой были обнаружены доказательства готовящейся интеграции. В одном из конспектов бойца ВСУ нашли терминологию на английском языке, а также различные тонкости перехода на натовские стандарты, передает слова эксперта РИА Новости.

Шурыгин рассказал, что скорее всего обучением украинской армии занимались инструкторы из разных стран НАТО. Они рассказывали о многочисленных нюансах перехода на командные и организационные стандарты Альянса, которые могли быть изложены только носителями языка. Подготовка велась строго по лекалам блока, что говорит о планируемой интеграции ВСУ в военные структуры США и НАТО.

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