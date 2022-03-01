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В Болгарии заявили, что не собираются отправлять на Украину военные самолёты.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Как он указал, страна имеет в своём распоряжении небольшое количество военных самолётов. Их достаточно мало для того, чтобы защищать небо над Болгарией, поэтому думать, что их передадут кому-то ещё – абсурдно.

Кроме того, Петков отметил, что страна не брала на себя обязательство по поставке какой-либо военной техники, в том числе и истребителей, в помощь Украине. Таким образом, официально Болгария может отправить на Украину исключительно гуманитарную помощь.

О том, что Болгария может передать Киеву самолёты, недавно заявили в ВМС Украины. Как было отмечено, речь идёт о 70 боевых самолётах, которые должны передать три европейские страны, в том числе и Болгария.

Ранее мы сообщали, что в Болгарии потребовали отставки главы Минобороны. Причиной стала его оценка действий России на Украине.

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