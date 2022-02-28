В Болгарии потребовали отставки министра обороны Стефана Янева. Об этом сообщает издание ТАСС.

Как сообщается, ранее Янев заявил, что действия российских вооруженных сил на Украине будут носить ограниченный характер. Его сообщение было опубликовано на странице в Facebook. После этого премьер-министр Болгарии Кирил Петков потребовал уволить Янева.

«Мой министр не может использовать слово «операция» вместо слова «война». Нельзя называть операцией ситуацию, когда тысячи военнослужащих с каждой из сторон уже убиты», – объяснил Петков своё требование.

Также Петков указал, что министры не имеют права на собственную внешнюю политику. Предложение об отставке Янева будет рассмотрено в понедельник. Окончательное решение по этому вопросу примут уже во вторник.

Напомним, что с 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации, объявленная президентом Владимиром Путиным. Её целью является защита жителей Донбасса.

Ранее в США заявили, что поддержат Украину, если будет принято решение о нейтралитете и внеблоковом статусе. Как было заявлено, “выбор за народом Украины”.