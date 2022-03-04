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Военнослужащий Вооружённых сил Украины сообщил, что его могли подстрелить его собственные товарищи.

Как отмечается, военный принял участие в эксклюзивном стриме издания RT «Прекрасная России бу-бу-бу». Он рассказал, что они находились возле города Изюм и хотели выяснить, сколько там находится русской техники, но нарвались на патруль российских военных. Во время отступления сил ВСУ его, возможно, ранили собственные товарищи.

В доказательство этому военнослужащий указал, что ранили его пулями 9 мм. Он также отметил, что сослуживцы оставили его на поле боя, а потом его нашли российские военные. Они оказали ему первую медицинскую помощь.

В заключение украинский военный призвал своих товарищей прекращать воевать с русскими и решить конфликт дипломатическим путём.

Ранее украинский блогер сообщил, что ВСУ намеренно использовали РСЗО «Ураган» при обстреле окраин Харькова. Так они мешают войскам войти в город.

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