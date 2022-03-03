Украинский блогер Роман Доник заявил, что силовики ВСУ намеренно осуществляют обстрел окраин Харькова. Его слова приводит портал avia.pro.

Согласно заявлению Доника, обстрел ведётся из систем залпового огня «Ураган». Используют данные системы для того, что помешать войскам войти в город. Блогер объяснил, что к тому, чтобы проводить бои в городских условиях, украинская армия совершенно не подготовлена.

При этом отмечается, что использование этих систем весьма серьёзно угрожает городу и его инфраструктуре. Так, один залп «Урагана» может полностью уничтожить городской квартал. Учитывая то, что «Ураганы» используются для нанесения ударов по окраинам города, разрушения будут весьма серьёзными, не говоря уже о пострадавших и возможных жертвах.

В настоящее время, как отмечается, Харьков частично окружён, но ВСУ и радикалы отказываются его сдавать.

Ранее заявлялось, что неонацисты и бандеровцы размещают РСЗО в центре и в жилых кварталах Харькова и Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с Советом безопасности.